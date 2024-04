Leilão: Prefeitura do Sul do ES oferece bens a “preço de banana”

A Prefeitura Municipal de Iconha, por meio da Secretaria de Administração, realizará no dia 16 de maio de 2024, às 13h, leilão de veículos, objetos e bens inservíveis, na modalidade online.

Entre os veículos à disposição dos interessados, estão alguns modelos como van, micro-ônibus e veículos de passeios. Além dos carros, o leilão traz também implementos agrícolas.

Os lotes não param por aí. Estarão disponíveis para lances: lotes de sucatas de informática, de electrodomésticos, cadeiras e estantes de aço, entre outros.

O leilão será de forma online e conduzido pela leiloeira oficial do Estado de Espírito Santo, Sra. Sandra de Fátima Santos, inscrita na Junta Comercial do Estado de Espírito Santo sob o nº 068/2020, através do site www.sandrasantosleiloes.com.br

Interessados devem ficar atentos às informações detalhadas no edital. A participação no leilão é aberta a todos que desejarem adquirir os bens disponíveis. Para mais informações envie email para [email protected] ou ligue para (28) 3537-1011

Confira o edital: