Cultura capixaba: lei de incentivo ganhará aporte de R$ 10 milhões

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), anunciou a ampliação dos recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) para R$ 25 milhões. A iniciativa representa um aumento de R$ 10 milhões em repasses para projetos culturais no Espírito Santo.

O anúncio foi feito, na última terça-feira (16), durante a cerimônia de entrega do Prêmio LICC 2024, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha.

LEIA TAMBÉM: Projeto de incentivo à leitura para alunos de Cachoeiro começa na próxima semana

Ao longo de seus três anos de existência, a LICC já destinou R$ 45 milhões às mais variadas iniciativas do setor cultural do Estado. Foram mais de 220 projetos habilitados, sendo 80 deles já realizados, beneficiando milhares de capixabas.

Lei de Incentivo a Cultura Capixaba

Lançada em 2022, a LICC possibilita às empresas o patrocínio de projetos culturais diversos, destinando parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para eventos, programas de formação, espaços culturais, entre outras iniciativas, nas mais diversas linguagens artísticas.

As seis empresas que mais investiram em cultura no Espírito Santo e que receberam o Prêmio LICC 2024, são: ES Gás (do Grupo Energisa); ArcelorMittal Brasil; EDP Espirito Santo; Grupo Águia Branca; Ambev e Grupo Coutinho.