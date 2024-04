Licença ambiental: menos burocracia incentiva empreendedor no Sul do ES

A nova legislação de licenciamento ambiental foi um dos assuntos pautados no encontro entre políticos e empresários, promovido pela Frente Parlamentar para o Desenvolvimiento do Sul do Espírito Santo da Assembleia Legislativa.

O evento, realizado, nesta segunda-feira (15), na CDL Hall, em Cachoeiro, contou com a participaçãp de diversas autoridades, entre elas, o secretário estadual do Meio Ambiente, Felipe Rigoni, que destacou os esforços da pasta para desburocratizar os processos de licenciamento ambiental para facilitar a vida do empreendedor.

Confira detalhes: