Mais de 180 tipos de medicamentos são doados para saúde em Mimoso do Sul  

Por intermédio de mobilizações da Secretaria da Saúde (Sesa), vítimas da enchente que devastou o município de Mimoso do Sul, no mês anterior, têm sido abastecidas com medicamentos, insumos e fórmula de partida (leite).

Já foram garantidos à população local, até esta segunda-feira (01), mais de 180 diferentes tipos de medicamentos e 400 latas de leite, oriundas da própria Sesa, destinadas ao público infantil.

LEIA TAMBÉM: Anvisa autoriza registro de vacina que previne bronquiolite em bebês

Os medicamentos são provenientes de doações feitas por 13 municípios capixabas. São eles: Viana, Serra, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Laranja da Terra, Cariacica, Marechal Floriano, Fundão, Linhares, São Roque do Canaã, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Mucurici e Guarapari.

Cada tipo de medicamento corresponde a uma quantidade de produtos, ultrapassando a marca de mais de 150 mil medicamentos entregues. O quantitativo de medicamentos consta no consolidado de itens entregues no almoxarifado da Secretaria da Saúde, em Vitória. Nesse local, os itens são separados por cota e, então, transportados para Mimoso do Sul, assim como para outros municípios sulinos afetados pelas enxurradas.

Toda a logística de recebimento, triagem e distribuição de medicamentos e outros materiais é conduzida pela Gerência de Assistência Farmacêutica (GEAF).

“Temos fornecido medicamentos do componente básico, estratégico, saúde mental e do componente especializado, para repor o estoque dos usuários atingidos pela chuva e, ainda, para atender as pessoas que não são cadastradas nas Farmácias Cidadãs”, explica a gerente da GEAF, Maria José Sartório.

Segundo ela, as informações que norteiam essa frente de atendimento são obtidas junto a um grupo de gestores municipais da Assistência Farmacêutica, coordenado pelo Estado.

“Nesse grupo são relatadas as necessidades, e é feita articulação com todos para as doações”, detalha a gerente, pontuando, porém, que alguns municípios têm optado pelo envio direto aos municípios, sem intermediação da GEAF.

Maria José Sartório ressalta ainda que, na semana passada, a Gerência de Assistência Farmacêutica entregou aos municípios afetados, de maneira fracionada, os cinco kits emergenciais enviados pelo Ministério da Saúde.

Cada kit é composto por 32 tipos de medicamentos e de 16 tipos de insumos (luvas, seringas e ataduras, entre outros) suficientes para atender 1.500 pessoas durante um mês.

“É importante destacarmos, ainda, que abrimos processo de compra emergencial de 18 câmaras frias para os municípios de Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte, Apiacá e Alegre”, finaliza a gerente da GEAF.