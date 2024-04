Mais de 190 mil cigarros sem nota fiscal são apreendidos na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 196 mil cigarros que eram transpotados sem nota fiscal. Segundo a PRF, a apreensão aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), no km 152 da BR-101 no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Segundo a PRF, os agentes realizavam blitz de combate a criminalidade, quando deram ordem de parada a uma van. No decorrer da fiscalização notaram que a carga de cerveja estava regular e com a devida documentação. Porém, descobriram várias caixas que continham aproximadamente 9.780 maços de cigarro ou 196 mil unidades do mesmo.

No entanto, o condutor informou que vinha de Vila Velha e que iria até Mucurici, no Norte do Espírito Santo. E como não possuia a nota fiscal do produto, o condutor foi encaminhado, junto com a carga ilegal, a uma unidade da Receita Estadual para a tomada das providências legais cabíveis.