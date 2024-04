“Mãos limpas”, afirma Victor Coelho ao ser questionado sobre improbidade

Após prestar contas da gestão referente ao ano de 2023, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), foi “sabatinado” por alguns vereadores na Câmara Municipal.

Entre os questionamentos, destaca-se o feito pelo vereador Delandi Macedo (PSDB). Depois de destacar o alto volume de recursos arrecadados pela gestão municipal ao longo dos quase oito anos de gestão, ele ressaltou a importância da transparência para que a população esteja ciente do que, de fato, está sendo feito e não seja enganada por fake news.

“Eu queria saber do senhor: o senhor tem algum processo de improbidade administrativa durante todo esse período que o senhor está no mandato de oito anos?”, perguntou Delandi.

O prefeito Victor Coelho, por sua vez, negou ter qualquer processo contra ele ou contra a sua gestão. Durante a prestação de contas, o chefe do Poder Executivo ainda apontou diversos investimentos em setores estratégicos, como a Controladoria, para evitar tomadas de decisões equivocadas que possam comprometer o orçamento público, bem como a sua reputação.

“Mãos limpas desde que eu entrei e vamos sair limpas em 31 de dezembro de 2024. Zero improbidade administrativa, vereador”, afirma.

