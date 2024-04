Mariana Polastreli mostra Eduardo Costa sem camisa: “Olha esse corpo”

O cantor Eduardo Costa está focado em cuidar da saúde do corpo e vem chamando atenção pela transformação no visual. A esposa Mariana Polastreli flagrou o marido curtindo o dia de pescaria, uma das atividades preferidas do artista, na ‘humilde’ fazenda da família: “Terapia dele”, disse a influenciadora.

Em outro registro, Eduardo aparece de bermuda e sem camisa exibindo o novo físico. “Olha esse corpo! Secou”, diz Mariana elogiando o novo físico do marido.

Nos stories, Eduardo postou um antes e depois e se surpreendeu com a mudança radical em seu rosto. “Nem eu acredito que fiquei assim. Minha vida mudou aqui”, escreveu.

Eduardo Costacontou que emagreceu 20 kg em tratamento foi feito pelo Dr. Bernardo Guimarães, de Belo Horizonte (Minas Gerais).

Segundo o músico, Mariana Polastreli o acompanhou e incentivou. “Segui os mesmos protocolos que ela faz para manter a boa forma”, disse em entrevista recente à Isto É.