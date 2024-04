Mega-Sena: apostas do Sul do ES acertam a quadra e levam prêmio

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.712 da Mega-Sena, sorteadas na noite do último sábado (13), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da Mega-Sena acumulou e vai agora a R$ 66 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 07 – 15 – 19 – 35 – 40 – 42

No Espírito Santo, 109 apostas acertaram a quadra e cada uma vai receber R$ 944,05. Aliás, no Sul do Estado, foram: oito de Cachoeiro de Itapemirim, uma de Iconha, uma de Jerônimo Monteiro, uma de Itapemirim, uma de Ibitirama, uma de Castelo, uma de Muqui, uma de Rio Novo do Sul e duas de Marataízes.

Leia também: Capixabas acertam os números da Lotofácil e ficam extremamente feliz

O prêmio da Mega-Sena acumulou

Portanto, as apostas para o próximo concurso, que será a realizado na próxima terça-feira (16), podem ser feitas até as 19h. Tanto nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, quanto pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00.