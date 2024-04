Mimoso: 29 maquinários do Estado trabalharão na limpeza de rios

Além de liderar um super mutirão para limpeza fina das ruas da cidade de Mimoso do Sul, o Governo do Estado do Espírito Santo também está empenhado na desobstrução dos rios, que foram afetados por conta das fortes chuvas que caíram na região Sul do Estado em março deste ano.

Conforme explica o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, o Poder Executivo estadual garantiu que as atividades para a limpeza dos rios devem começar na localidade de Funil.

” Ontem o nosso governador, o pessoal da Sedurb, através de Renato Vicente, estiveram aqui na cidade e confirmaram que, até sexta-feira que vem, terão 29 maquinários trabalhando só nas dragagens dos rios”, afirmou.

Confira detalhes da fala do prefeito Peter: