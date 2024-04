Mimoso: voluntárias de Cachoeiro levam solidariedade a áreas devastadas  

Quanta solidariedade cabe em um gesto? As Servas de Nossa Senhora deram a resposta: dezenas de milhares de donativos foram arrecadados, produzidos e distribuídos às vítimas das chuvas em Mimoso do Sul.

Na manhã desta segunda-feira (15), 32 mulheres do grupo partiram de Cachoeiro de Itapemirim em direção à Mimoso do Sul, onde visitaram os voluntários e conheceram às regiões afetadas pelas fortes chuvas. Na ocasião, distribuíram donativos e afeto.

A campanha foi capitaneada pelas voluntárias do movimento leigo que se dedica à oração e pertencente CEB Mãe Rainha, Paróquia São Pedro (Catedral), em Cachoeiro de Itapemirim.

“O grupo já existia, porém durante a pandemia, se fortaleceu devido à necessidade de intensificarmos nossas orações (…) Em Mimoso, ao tomarmos conhecimento dos impactos causados pelas fortes chuvas entre os dias 22 e 23 de março deste ano, nos mobilizamos para ajudarmos às vítimas. Começamos arrecadando e distribuindo roupas e, identificando a necessidade de entregarmos alimentos nutritivos e rápidos de serem consumidos, iniciamos nossa produção de sanduíches. Aos poucos, conhecendo as necessidades, incluímos na distribuição, caixinhas de suco ou leite e também um docinho. Em poucos dias, já estávamos produzindo e distribuindo 1,5 mil kit lanches diariamente”, disse Andressa Pepe, membro do grupo.

Os donativos – entre doces, bolos e kit de higiene e limpeza – foram entregues em dois postos de arrecadação montados no município (Igreja Matriz e Colamisul). Os voluntários também fizeram a distribuição nas ruas.

“Com a ajuda de uma caminhonete, foram entregues mais de 1,8 mil doces e bolos produzidos e doados por empresárias, boleiras de Cachoeiro, além das próprias servas do grupo.”



O pároco da Paróquia São José, padre Gracione Augusto Alves, enalteceu o espírito humanitário que as Servas de Nossa Senhora demonstraram desde o início da crise.

“Em nome das milhares de vítimas e voluntários diariamente impactados pelo trabalho dessas mulheres, faço um agradecimento especial as Servas de Nossa Senhora, que mostraram sua solidariedade e humanismo em prol da população necessitada e assolada por esse problema”, afirmou.

O presbítero que rezou e recebeu oração das voluntárias destacou. “Desde o início da crise, essas mulheres me procuraram e se empenharam em prestar esse apoio. O apoio de toda a população está sendo fundamental, sem vocês não teríamos essa brilhante demonstração de solidariedade e empatia com o povo mimosense”, citou.

