Moradores de Cachoeiro podem pagar água e esgoto via PIX

Em compromisso com os clientes, e para simplificar e agilizar cada vez mais a vida deles, a BRK em Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza o pagamento das faturas de água e esgoto por meio de PIX. A modalidade está disponível na agência virtual Minha BRK (minhabrk.com.br) e na própria conta impressa via QR Code.

Contudo, o gerente comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flávio Galindo, ressalta que a transação é segura e veio trazer mais comodidade para os cachoeirenses. “O PIX revolucionou a maneira como lidamos com as transações financeiras. A BRK, atenta sobre a rapidez e a praticidade oferecidas pelo recurso. Não só disponibiliza o pagamento das contas por meio da ferramenta como incentiva o uso por parte dos clientes. Cada vez mais investimos e disponibilizamos opções com o objetivo de simplificar a vida dos moradores de Cachoeiro”, afirma Flávio Galindo.

Aliás, além do PIX, a BRK oferece opções de pagamento por meio de cartão de crédito, débito automático em conta por meio da agência virtual e PicPay. São modalidades que garantem a quitação das faturas sem a necessidade de sair de casa.

Mas, quem preferir, pode ir pessoalmente à loja da BRK na Ilha da Luz. Aliás, no local, estão disponíveis diferentes possibilidades de pagamento, como por PIX, cartão de débito, cartão de crédito à vista ou parcelado. Contudo, é possível utilizar também o call center (0800) para pagamento via Pix e a plataforma QueroQuitar (www.queroquitar.com.br/brk).

Para falar com a BRK, os clientes podem utilizar os seguintes canais: Agência Virtual Minha BRK (minhabrk.com.br), WhatsApp (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h, ou o telefone gratuito 0800 771 0001, disponível 24 horas por dia.