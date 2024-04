Motocicleta é recuperada pela polícia em Iúna

A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma moto clonada no município de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na noite da última quarta-feira (24).

De acordo com a PRF, os agentes abordaram uma moto Honda/CG 125 Fan, de cor vermelha. No entanto, após realizarem a verificação, os policiais constataram que os sinais de identificação estavam raspados.

Aos agentes, o condutor afirmou que sabia a origem ilícita da moto e que adquiriu para utilizar o veículo na roça. Portanto, o condutor e o moto foram apresentados às autoridades competentes para medidas legais.