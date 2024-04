Motociclista é encontrado morto às margens de rodovia em Marataízes

Um motociclista foi encontrado morto às margens da Rodovia ES 060, na altura da localidade de Jacarandá, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo ocorrida na região de Jacarandá, em Marataízes. No local, a equipe encontrou uma moto caída na contramão e o possível condutor caído às margens da rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.