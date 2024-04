Motorista cai em barranco após perder controle de veículo em Cachoeiro

Uma mulher foi socorrida após o carro em que ela conduzia cair em um barranco no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última segunda-feira (29).

Segundo informações coletadas pelos militares, a condutora do carro de passeio estava passando em uma rua do bairro, momento em que perdeu o controle da direção do veículo e desceu por alguns metros em um barranco, sem tombar.

Leia também: Acidente entre veículos deixa feridos em Venda Nova do Imigrante

No entanto, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. Já o veículo permaneceu no local aguardando para ser retirado por um guincho particular.