Mutirão para 2ª via de documentos e Cartão Reconstrução em Alegre

Quem teve prejuízos por conta das fortes chuvas dos últimos dias 22 e 23, pode ter direito ao Cartão Reconstrução, anunciado pelo Governo do Estado.

Em Alegre, pelo menos 2.324 pessoas, de 535 famílias, perderam praticamente tudo e podem receber o auxílio que antes era de R$ 3 mil e passará a ser de R$ 3,5 mil.

É necessário, porém, observar os critérios que garantem esse direito: ter cadastro no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos 24 meses, possuir renda familiar de até três salários mínimos e comprovar os danos causados por meio dos órgãos competentes.

Cadastro

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEADSH) está realizando a comprovação, por meio do Centro Especializado de Referência em Assistência Social (CREAS).

A secretária Ediane Vital informou que equipes da SEASDH têm ido às localidades atingidas, para cadastrar às famílias que tiveram prejuízos.

“Desde a última quinta-feira (28), um mutirão para retirada da segunda via de carteiras de identidade e certidões de nascimento está sendo realizado no Creas. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) aprovou o aumento do benefício Cartão Reconstrução, na última quarta-feira (27), mas os municípios ainda não têm acesso ao sistema de inserção das famílias, já que o decreto ainda não foi publicado”, explicou.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) e o Cartório de Registro Civil e Tabelionato Márcio Valory são parceiros no mutirão.

“Como o direito ao Cartão Reconstrução requer o Cadúnico atualizado e os documentos de identificação, como o RG e Certidões de Nascimento estamos focados nesta etapa, para posteriormente ajudar o cidadão a se cadastrar ou atualizar o CadÚnico, para que aí, sim, consigam obter o auxílio”, esclareceu.

A secretária menciona que, devido às chuvas, muitas famílias perderam os documentos. “Estamos fazendo os levantamentos, orientando, informando. As pessoas que perderam os documentos podem procurar o CREAS”, menciona.

O Detran-ES também está fornecendo a 2ª via da CNH de forma gratuita e viabilizando o emplacamento de veículos que tiveram placas danificadas.

Serviço

Ação: Mutirão da 2ª via de documentos

Local: Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas).

Endereço: Rua Letícia Jorge Monteiro, antiga Rua 21.

Horário: A partir das 8h.

Telefone: (28) 3300-0102.