No Sudeste, consumidores do ES foram os que mais quitaram dívidas

O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian revelou que, do total de dívidas dos consumidores negativadas em novembro no Sudeste do país, 77,1% foram renegociadas ou pagas em até 60 dias do mês de referência. Este foi o maior índice dos últimos 12 meses. O estado que mais quitou débitos foi o Espírito Santo (78,5%).

Na análise nacional, de acordo com o Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, 77,5% das contas negativadas em novembro foram regularizadas ou renegociadas por consumidores inadimplentes em até 60 dias do mês de referência. O percentual foi o maior dos últimos 12 meses. Débitos superiores a R$ 10.000 marcaram a preferência nas quitações (91,1%), enquanto aqueles de até R$ 500, tiveram a menor incidência (71,0%).

“No segundo semestre de 2023, a diminuição das taxas de juros e da inflação proporcionou aos consumidores a chance de saldar suas dívidas em atraso, resultando em uma maior estabilidade nos índices de inadimplência. O programa Desenrola do Governo Federal também incentivou os cidadãos brasileiros a regularizarem suas pendências financeiras”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

No recorte por setores das dívidas, “Bancos/Cartões recebeu a maior taxa de pagamentos (86,0%). No ranking por Unidades Federativas (UFs) do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, Sergipe conquistou o primeiro lugar, com 83,2% dos encargos pagos em até 60 dias da negativação ocorrida em novembro. Em seguida, estavam Acre, Rio Grande do Sul e Paraná nas colocações iniciais.

