Operação Arktos: ‘Wolverine’ de facção criminosa é preso no ES

Um homem, de 39 anos, conhecido como ‘wolverine’ e vovô urso, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), no lado norte de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a PC, o preso é procurado por autoridades do Estado da Bahia por sua liderança na organização criminosa e envolvimento em diversos homicídios qualificados.

Segundo a PC, era procurado por autoridades baianas por sua liderança na organização criminosa e pela suspeita de envolvimento em diversos homicídios qualificados. A prisão aconteceu após as equipes localizaram o veículo conduzido por ele próximo a um posto de gasolina.

Durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado, porém, ele apresentou uma habilitação falsa em nome de José Carlos de Vera Nascimento, afirmando que se tratava de um documento falso. Além disso, ele alegou que o carro era clonado, indicando possíveis sinais de remarcação no chassi, sujeito a confirmação pela perícia.

Após a abordagem no veículo, as equipes realizaram busca e apreensão no imóvel onde o preso estava morando, em Guriri. Durante a busca, foram apreendidos nove aparelhos celulares, que serão encaminhados para análise de dados pela perícia.

O conduzido foi encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado por uso de documento falso e por adulteração veicular, além do cumprimento de três mandados de prisão que possuía em seu desfavor pelos crimes de homicídio, roubo, extorsão e sequestro. Ele foi encaminhado ao sistema prisional capixaba, permanecendo à disposição da Justiça.

A ação aconteceu durante a ‘Operação Arktos’, foi realizada com base na investigação coordenada pelo Departamento de Investigação Criminal (Deic) da Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) e pela Força Integrada de Combate à Corrupção e Organização Criminosa (FICCO/BA) da Polícia Federal, que apontou para uma possível localização do criminoso na cidade de São Mateus.

A PCES atuou com equipes do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) do Norte, da Superintendência de Polícia Civil Norte (SPRN), da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus.

Operação Arktos: “Arktos” é uma palavra de origem grega que significa “urso”, mesmo apelido que carrega o detido na operação.