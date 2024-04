Operação Dracma I: jovem é preso com R$ 2 mil em cédulas falsas no ES

A Polícia Federal (PF) prendeu, em flagrante, um jovem de 22 anos após receber R$ 2.000,00 em cédulas falsas, na cidade de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (15).

Segundo a PF, a prisão aconteceu durante a Operação Dracma I, onde policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade de Pedro Canário. Os mandados são derivados de investigação que busca combater crimes praticados pela internet.

A PF informou que o investigado recebeu R$ 2.000,00 em cédulas falsas de R$ 50,00 e R$ 100,00 através de encomenda pelo Correios. Na residência dele, além das cédulas falsas, os policiais apreenderam um aparelho celular e cartões de memória, que serão encaminhados para exame pericial, objetivando averiguar a participação de outras pessoas no crime.

Leia também: Jovem é preso em flagrante após receber R$ 2 mil em cédulas falsas no ES

A suspeita é a aquisição de moeda falsa através de grupos em redes sociais, crime este previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal, com penas que podem alcançar 12 anos de reclusão.

A Polícia Federal permanece com ações de inteligência policial objetivando identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas, evitando que entrem em circulação no comércio local.