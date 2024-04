Operação Sinal: Polícia recupera no ES celular de morador da Bahia

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) deflagrou na última terça-feira (26), a 5° fase da “Operação Sinal”, com o objetivo combater o crime de receptação de celulares. Durante a ação, a equipe do 16º Distrito Policial de Cariacica recuperou um celular e identificou o proprietário do aparelho, um dentista de 31 anos, morador do Estado da Bahia.

Segundo a PCES, de acordo com as investigações, o celular encontrava-se restrito, pois logo após o furto, o dono do celular chegou a entrar em contato com a operadora para realizar o bloqueio do aparelho. O furto ocorreu durante um show na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

No entanto, a vítima chegou a registrar um boletim de ocorrência do furto na cidade de Belo Horizonte. Após a identificação da vítima, o proprietário do telefone informou à equipe policial que por coincidência estaria fazendo uma pós-graduação na cidade de Vitória e que poderia comparecer à Delegacia, que fica em Campo Grande, Cariacica para receber o objeto.

Portanto, o celular foi restituído à vítima e as investigações continuam.