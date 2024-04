Oportunidade! 10 mil vagas em cursos on-line no QualificarES

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) torna público o edital para ingresso de alunos em cursos on-line de qualificação profissional ofertados pelo Programa QualificarES, para candidatos residentes nas regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

As inscrições seguem abertas até as 23h59 do próximo dia 15/04 e para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site https://qualificar.es.gov.br/ e preencher o formulário de cadastro, em seguida realizar a inscrição on-line, informando CPF e e-mail, podendo realizar até duas inscrições por CPF e e-mail, em até dois cursos distintos.

“O QualificarES representa um compromisso sólido do Governo do Estado em promover o desenvolvimento social e econômico de nossas comunidades. Sabemos que a educação e a capacitação profissional são pilares fundamentais para a construção de um futuro mais próspero e igualitário. Ao oferecermos oportunidades de formação acessíveis e de qualidade, estamos investindo no potencial de cada um de vocês e contribuindo para o fortalecimento de nossa sociedade como um todo”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Os cursos ofertados pelo QualificarES para os bairros das regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida são: Agente Epidemiológico, Assistente de contabilidade, Assistentes de Recursos Humanos, Educação Especial e Inclusiva, Inclusão Sociodigital para Melhor Idade, Informática básica, Inglês Intermediário, Recepcionista, Secretária Escolar e Segurança do trabalho.

Serviço:

Inscrições: Até 15/04

Até 15/04 Resultado: 19/04