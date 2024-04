Orçamento de Cachoeiro tem crescimento de cerca de 150%

Durante a prestação de contas da sua gestão referente ao ano de 2023, o prefeito Victor Coelho (PSB), apontou um crescimento de cerca de 150% no orçamento municipal durante os quase oito anos da sua gestão, que se encerra em 31 de dezembro deste ano.

Segundo dados da administração municipal, o orçamento evoluiu de R$ 403 milhões (2017) para R$ 1.051 bilhão (2024).

Os indicadores ainda apontam que o município alcançou o 1º lugar no ranking capixaba de transparência e governança pública; 3º lugar no Brasil no ranking de cidades com servidores qualificados; 10º lugar em urbanismo do pais no ranking Connected Smart Cities da Urban Systems; 2º lugar no Espírito Santo e 11º no Brasil, no índice de governança municipal.

Cachoeiro ainda passou a ocupar a posição de 35ª cidade mais inteligente do país no ranking Connected Smart Cities da Urban Systems; 2ª cidade mais segura do Espírito Santo; nota 9,5 no Programa Cidade Empreendedora do Sebrae/ES; nota 7,94, obtendo melhor índice entre as maiores cidades do estado pelo Ministério da Saúde, além de Selo Bronze em boas práticas em cidades inteligentes.