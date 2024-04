Passagem de frente fria derruba as temperaturas no ES nesta sexta (19)

Nesta sexta-feira (19), a passagem de uma frente fria pelo litoral deixa o tempo instável no Espírito Santo. De acordo com o Incaper, há previsão de chuva em todas as regiões ao longo do dia, sendo menos frequente na região Sul e nos trechos Sul e Oeste da região Serrana. As temperaturas máximas caem acentuadamente em todo o Estado. Os ventos sopram moderadamente, com possíveis rajadas em algumas áreas do território capixaba..

Na Grande Vitória, variação de nuvens com previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado à forte no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens com previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado à forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens com previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado à forte em alguns pontos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens com previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens com previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado à forte em alguns pontos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens com previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.