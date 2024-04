Reboque com restrição judicial de MG é recuperado na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou um reboque adulterado e com restrição judicial que trafegava atrelado a uma carreta na altura do km 304 da BR-101, em Viana, na manhã desta quinta-feira (11).

De acordo com a PRF, uma equipe fazia blitz de combate à criminalidade, quando deu ordem de parada ao caminhão e passou a vistoriar os elementos identificadores do veículo. Com o uso das técnicas de identificação veicular, os agentes notaram que a numeração do chassi do citado reboque havia sido suprimida e regravada e que estava fora dos padrões originais de fábrica.

No entanto, através da análise de outros elementos usados para determinar a real identidade do agregado, chegaram à conclusão que o reboque se tratava de um outro, porém, com restrição judicial de circulação expedida pela 1ª Vara do Trabalho de Montes Claros, em Minas Gerais.

Contudo, o motorista alegou desconhecer tal fato. No entanto, ele e o veículo foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judicária (DPJ) de Cariacica para as medidas cabíveis.