Perseguição termina com submetralhadora apreendida na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma submetralhadora, drogas e recuperou um veículo roubado no km 164 da BR-101, em Linhares, na noite da última quarta-feira (17).

Segundo a PRF, durante patrulhamento de combate à criminalidade, os agentes deram ordem de parada para o veículo Chevrolet/Sonic, de cor branca. No entanto, o motorista não obedeceu e fugiu com o veículo do local.

Foi realizado acompanhamento tático do veículo na estrada de acesso ao bairro Baixo Rio Quartel e, em uma curva acentuada, o motorista perdeu controle do veículo e bateu nas cercas de uma propriedade. Em seguida, o suspeito fugiu a pé em direção a uma plantação de milho.

No entanto, após vistoria no veículo, foi constatado que se tratava de um clone de um outro automóvel de mesma marca, modelo e cor, sendo que o original possuía restrição de roubo ocorrido no 21 de março desse ano, no município de Serra. No interior do veículo, os agentes encontraram uma submetralhadora de fabricação caseira, dois carregadores caseiros, dois facões, 36 munições 9mm, um celular, além de haxixe, crack e maconha. A quantidade dos produtos ilícitos apreendidos não foi informado.

Diante disso, a ocorrência foi encaminhada à 16ª Delegacia Regional de Linhares.