Piúma: partidos aderem a projeto político contra Paulo Cola

Uma frente ampla de partidos foi formada em apoio ao pré-candidato a prefeito de Piúma, Kauê Oliveira (PL), até então, único nome declarado que vai disputar as eleições municipais para o Poder Executivo contra o atual gestor Paulo Cola.

Atualmente, apoiam a pré-candidatura de Kauê, o Agir (O partido dos autistas), o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e Democracia Cristã (DC).

Para consolidar a ampla aliança, uma reunião com os pré-candidatos a vereadores foi realizada, nesta segunda-feira (29), no Centro Social Shekinah, Praça Dona Carmen.

Um dos objetivos do grupo político é capacitar os postulantes sobre temas relevantes para uma campanha eleitoral de destaque como, por exemplo, marketing político e Direito Eleitoral.

