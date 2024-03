Extrema direita articula disputa pelo Poder Executivo em Piúma

Após pregar a pecha de esquerdista no prefeito de Piúma, Paulo Cola (Cidadania), as principais lideranças da extrema direita no Espírito Santo já articulam um projeto próprio para disputar o comando da prefeitura.

No início deste mês, o deputado federal Gilvan da Federal usou as suas redes sociais para criticar a postura do atual chefe do Poder Executivo municipal. Ele vinha aparecendo em fotos ao lado de parlamentares do PT.

LEIA TAMBÉM: Vice-governador visita Ibatiba e reforça parcerias com o município

Na oportunidade, o parlamentar apontou o comportamento do prefeito e pré-candidato a reeleição em Piúma como contrários aos do que se dizem conservadores.

Agora, oficializa o nome do ex-secretário municipal de Governo e Planejamento Kauê Oliveira, 35 anos, como o pré-candidato da sigla para a disputa do comando da Prefeitura de Piúma.

A pré-candidatura do jovem político conta com as bênção do ex-presidente das República Jair Messias Bolsonaro.

Além do senador e presidente estadual do PL, Magno Malta, e do deputado federal, Gilvan da Federal, atualmente os principais representantes da extrema direita no Estado.

“Eu sou pré-candidato pelo PL, representando a direita no município, os conservadores”, afirma.

Nesse contexto, ele ainda aponta que tem na sua base hoje “o partido Novo, o Agir e tenho conversas com outros partidos que não vou citar aqui porque ainda não finalizei”, explica o pré-candidato.

Contudo, Kauê Oliveira reconhece os avanços conquistados na gestão de Paulo Cola. Entretanto, aponta os gargalos que ainda precisam ser superados.

“A cidade teve alguns avanços do ponto de vista de infraestrutura, mas a população tem sofrido muito. A saúde está em decadência, a educação é uma das piores do Estado. Na assistência social, você ver famílias que chegam a ficar cinco meses sem cestas básicas”, afirma.

Extremismo em Piúma?

Apesar de estar associado a líderes importantes da extrema direita, Kauê Oliveira descarta a possibilidade de uma atuação ideológica nesse campo durante a eleição.

“Eu não vejo extremismo!. Eu sou um cara extremamente equilibrado, do diálogo. Acostumado a construir pontes e não muros, mas eu costumo dizer que eu não tenho ideologia, eu tenho valores. Valores esses que eu não negocio. Eu sou defensor da família, contra aborto, contra ideologia de gênero. Então isso são valores. Esse negócio de extremismo, são coisas que colam na gente para dizer que somos radicais”, explica.