PM do ES incorpora armamento “diferenciado” para operações

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), coronel Douglas Caus, apresentou na tarde desta sexta-feira (26), o novo armamento adquirido pela Corporação, o fuzil Arad .300 Blackout. A apresentação foi acompanhada pela equipe da Diretoria de Logística.

Na apresentação foram destacadas a potencializada da arma. O calibre .300 Blackout (BLK) é uma munição versátil que foi projetada para atender às necessidades específicas de operações táticas, especialmente em ambientes urbanos.

Comparando-o com os calibres tradicionais como o 5,56x45mm e o 7,62x51mm, o .300 BLK tem a vantagem de ser mais eficiente em curta distância, até 150 metros, onde é capaz de oferecer uma energia terminal superior, sendo ideal para operações urbanas. Ele é compatível com plataformas já existentes na Instituição, podendo ser usado em armas projetadas para o 5,56x45mm com a substituição mínima de peças, isso torna a transição para o .300 BLK mais fácil e econômica para forças policiais que já utilizam plataformas como a AR (Arad 5.56 em uso na PMES). O .300 BLK foi desenvolvido para ser disparado de armas com supressores, oferecendo excelente redução de som sem sacrificar o desempenho, o que é crucial para operações sigilosas e tem a vantagem de maior efetividade terminal em curta distância.

“É a modernização do armamento da Polícia Militar para enfrentar as facções criminosas e também para garantir mais segurança para os nossos policiais militares”, salientou o comandante-geral.