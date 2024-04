Polícia Penal do ES realiza treinamento com cães em aeronaves

Cães e policiais penais preparados para o embarque e desembarque de aeronaves. Esta é uma das etapas da disciplina prática do I Curso de Condutores de Cães Policiais (CCCP), aplicado para o Grupo de Operações com Cães da Divisão de Operações Táticas (DOT), que começou no dia 18 de março. Durante esta segunda-feira (1) mais uma fase da instrução foi desenvolvida em conjunto com o Núcleo de Operações Aéreas (Notaer), da Secretaria da Casa Militar (SCM), para preparar os policiais penais para a utilização do cão em aeronaves. Aliás, o treinamento foi realizado no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, em Maruípe, Vitória.

“O treinamento é importante para que os policiais penais saibam agir em ocorrências reais em que o uso do cão é essencial e o transporte rápido por meio da aeronave é necessário. Um exemplo disso são ocorrências em que a busca de materiais ilícitos em presídios. Ou a busca e captura de criminosos podem ter mais eficiência com o uso do cão”, ressaltou a coordenadora do curso, Cintya Salomão Rosetti Barbosa.

Treinamento

O curso de Condutores de Cães Policiais é direcionado a Polícia Penal. Os alunos aprendem temas como noções de operações com cães, técnicas de adestramento, educação física para cães, tiro policial, e noções de administração de canis. Assim, o encerramento do curso, que é uma parceria da Academia de Polícia Penal (ACADEPPEN) com a Divisão de Operações Táticas. Está previsto para o dia 05 de abril.

Atualmente, o canil da Divisão de Operações Táticas desempenha o trabalho de adestramento de cães para a detecção de substâncias e a identificação de drogas. Aliás, além de armas e munições, e dispositivos eletrônicos (celular), rastreamento de pessoas, bem como a guarda e proteção.