Polícia prende suspeito de matar jovem que estava desaparecida no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marilândia e com apoio da Polícia Militar (PM), deu cumprimento a um mandado de prisão temporária contra um homem, de 35 anos, suspeito de envolvimento na morte de Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos. O homem foi preso na noite da última quinta-feira (11) em um hotel localizado no centro de Ecoporanga.

Segundo a PC, policiais militares receberam a informação de que um homem, envolvido no desaparecimento da jovem no município de Marilândia, estaria em fuga em um veículo de cor branca e que o carro havia passado pelo Cerco Inteligente do Governo do Estado do Espírito Santo na altura do distrito de Joassuba, podendo estar seguindo em direção à Ecoporanga.

Diante das informações, as equipes de serviço, de posse do respectivo mandado de prisão, se mobilizaram e iniciaram diligências pelos restaurantes e hotéis da cidade, localizando o citado automóvel estacionado em frente a um hotel no centro de Ecoporanga.

Diante da localização do veículo, as equipes se reuniram nas proximidades do hotel, acionando os proprietários do estabelecimento para confirmar a presença do homem. As equipes obtiveram a confirmação de que o homem tinha feito check-in naquele hotel, minutos antes da chegada dos militares. Ele estava acompanhado de uma mulher que havia realizado o pagamento da diária no valor de R$ 200,00 por meio do Pix, utilizando a conta bancária em nome da suspeita de 31 anos. A dupla tinha intenção de deixar o local às 4h desta sexta-feira (12).

Leia também: Identificados autores de prejuízo de R$ 7 mil ao videomonitoramento

De posse dessas informações, os policiais foram ao quarto onde o homem e a mulher estavam hospedados. Os militares chamaram pelo suspeito que, após alguns segundos, abriu a porta. Ele foi informado sobre o mandado de prisão. No quarto, também estava a mulher de 31 anos, que se apresentou como amiga do indivíduo. Ela confirmou ter pago a diária do hotel a pedido do homem.

Ao realizar buscas no quarto, foi localizado um cigarro de maconha, tendo a mulher afirmado que seria para consumo próprio. Também foram apreendidos no local dois aparelhos celulares. A mulher disse ser proprietária de ambos os telefones, porém, o indivíduo os utilizava para aplicativos de redes sociais. Posteriormente, a suspeita admitiu que somente um aparelho era dela e o outro seria do homem. No entanto, o suspeito insistia que não possuía celular.

Os dois aparelhos foram apreendidos e entregues na Delegacia Regional de Barra de São Francisco, para onde a dupla foi conduzida. A mulher assinou um termo circunstanciado por posse de entorpecentes para consumo próprio e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Já o homem teve um mandado de prisão temporária cumprido em desfavor dele.

“Em depoimento, o indivíduo negou o crime. No entanto, por meio da nossa investigação, representamos por sua prisão e o pedido foi deferido pelo Poder Judiciário. O Serviço de Inteligência da Polícia Civil localizou o veículo que ele usava e passou a informação para a Polícia Militar, que logrou êxito em prendê-lo”, relatou o titular da delegacia de Marilândia, delegado Leonardo Avila.

O corpo da vítima foi localizado pela Polícia Civil em uma área de mata de difícil acesso próximo a localidade de Taquara, na zona rural de Marilândia. Após ser recolhido, o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado, e posteriormente, liberado para os familiares.