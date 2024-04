Polícia prende suspeitos de roubo durante ‘Operação App’ no ES

Dois homens, de 25 e 26 anos, foram detidos durante a “Operação App”, realizada por policiais civis na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, as prisões aconteceram com apoio da Guarda Municipal da Serra, na quinta (25) e sexta (26).

No entanto, a PC informou que a ação contou com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV). Os criminosos praticavam diversos crimes na região, incluindo roubo à motoristas de aplicativo.

Outros detalhes sobre a operação serão divulgadas em coletiva, nesta terça-feira (30), às 14h30.