Prefeito de Muniz Freire participa de reunião com presidente da Ales

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva (PSB), participou nesta manhã de segunda-feira (15) de uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos (PRD).

Também participaram de forma remota outros 12 prefeitos da região Sul que foram afetados pelo forte temporal no final de março e foram inclusos no decreto de situação de emergência do Estado.

No gabinete do prefeito, participaram da reunião, representantes da Defesa Civil municipal, secretaria de Planejamento e a secretária de Assistência Social, Gesiara Gabriela, que expuseram os maiores problemas que o município está enfrentando no pós-chuvas.

Segundo o prefeito, Muniz Freire possui 153 famílias que perderam tudo com a enchente e 80% das estradas vicinais foram atingidas, com deslizamento de terra, pontes arrancadas e bueiros destruídos.

Na oportunidade, o prefeito agradeceu o empenho do presidente da Ales em acelerar a liberação do recurso.

“Desde já quero agradecer ao deputado Marcelo Santos pelo empenho em acelerar a liberação dos recursos que precisamos para reconstruir nosso município o mais rápido possível”, disse Dito Silva.