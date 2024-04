Prefeito do Sul do ES faz peregrinação em Brasília por obra de R$ 48 milhões

O prefeito do município de Iconha, Gedson Paulino, busca apoio, junto a Bancada Federal capixaba, em Brasília, para captar recursos para obras de saneamento e esgotamento do Rio Iconha.

Nesta semana, o chefe do Poder Executivo municipal se encontrou com o coordenador da Bancada, deputado federal Da Vitória (Progressistas), para tratar sobre a viabilidade de recursos para o projeto que prevê a retirada do esgoto do rio.

De acordo com a administração municipal, a proposta foi protocolada na Presidência da República, em Brasília, e está sendo apoiada pelos deputados federais do Espírito Santo.

“A obra possuí uma estimativa de R$ 48 milhões de investimento e, se aprovada, beneficiará a população, cidades vizinhas e o meio ambiente”, explicou o prefeito por meio da sua rede social.