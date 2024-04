PRF prende foragido de presídio dentro de ônibus no ES

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que havia fugido de Complexo Penitenciário da Grande Vitória. Segundo a PRF, a prisão aconteceu no km 304 da BR-101, em Viana, na manhã desta quinta-feira (4).

A PRF informou que os agentes, que fiscalizavam o interior de um ônibus, desconfiaram de um dos passageiros não possuía nenhum documento de identificação pessoal.

No entanto, após averiguação mais detalhada nos sistemas informatizados, descobriram se tratar de um dos 11 presos que haviam fugido da unidade prisional na última terça-feira (2), do Presídio de Xuri no município de Vila Velha.

Portanto, diante da ocorrência, os policiais deram voz de prisão ao fugitivo e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.