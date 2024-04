Primeiro laboratório de mobilidade elétrica do Brasil será no ES

O primeiro laboratório especializado em mobilidade elétrica do Brasil será no Espírito Santo. A missão empresarial que está na China para divulgar e promover o potencial do mercado automotivo em território capixaba formalizou o termo de cooperação entre o Governo do Estado, a Comexport Trading Comércio Exterior Ltda, Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai ES) para a instalação da unidade de capacitação.

A estrutura criada no Senai Espírito Santo oferecerá qualificação e treinamento a profissionais de todo o País, relacionados à movimentação, carregamento, armazenagem, utilização, manutenção e retrabalhos em veículos híbridos e elétricos, seus sistemas e baterias.

Assinaram o termo de cooperação o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, o presidente da Comexport, Alan Goldlust, o vice-presidente Comercial da Comexport, Rodrigo Teixeira, e o presidente da GWM América Latina e Região, James Yang.

“Aqui na China confirmamos essa novidade. Um investimento conjunto em capital humano, na formação e qualificação de pessoas para evoluir no mercado de trabalho. O Espírito Santo já se destaca na importação, nacionalização e distribuição de veículos híbridos e elétricos, sendo a principal porta de entrada do Brasil. Unimos a expertise do Senai e o interesse das empresas por se tratar de nova tecnologia em acelerada expansão de uso no País”, destaca Ricardo Ferraço.

Além do investimento financeiro realizado pela Comexport para a montagem do laboratório, fabricantes de veículos elétricos, como BYD e GWM, de sistemas para a mobilidade elétrica e de autopeças fornecerão carros, partes e peças para equipar as instalações do Senai ES. Somados, os investimentos vão ultrapassar R$ 1 milhão.

Previsto para iniciar a operação no segundo semestre de 2024, o laboratório de excelência na esfera governamental vai qualificar profissionais do setor público, como bombeiros militares, forças policiais, entre outros agentes de segurança e tecnologia.

GAC Motor

Com operações em 39 países, incluindo Chile e México, a chinesa GAC Motor, que recentemente apresentou ao mundo veículo elétrico com 1.000 cavalos de potência, pode ser a próxima fabricante trazer a operação de importação pelo Espírito Santo.

Na reunião com a missão empresarial capixaba, o gerente geral da GAC, Wei Haigang, confirmou visita ao Estado para maio.