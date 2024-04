Produção de petróleo no ES dispara e deve superar 300 mil barris por dia

O Espírito Santo está prestes a alcançar um marco histórico na sua produção de petróleo: a marca de 300 mil barris por dia. De acordo com dados do anuário da indústria do petróleo e gás natural no estado, lançado pela Findes nesta segunda-feira (22), a produção deve crescer ainda mais nos próximos anos, consolidando o Espírito Santo como o terceiro maior produtor nacional.

Em 2023, a produção já registrou um crescimento de 23,5%, invertendo a curva de declínio. Os investimentos da Petrobras, principalmente no projeto Integrado Parque das Baleias, com a perfuração de novos poços produtores e injetores, são fundamentais para esse crescimento.

“O trabalho da equipe da Petrobras no Edivit está se transformando em números e os recordes de produção serão sucessivos”, afirma Rafaele Cé, presidente da RedePetro ES, associação que reúne mais de 110 empresas fornecedoras do mercado de petróleo e gás.

Além da Petrobras, outras empresas também estão contribuindo para o aumento da produção, como a PRIO, com a conclusão do projeto Wahoo, que deve adicionar 40 mil barris por dia à produção capixaba, e a Seacrest, que investe R$ 2 bilhões até 2026 para aumentar a produção em terra de forma progressiva.

Esse crescimento da produção traz diversos benefícios para o Espírito Santo, como a geração de receitas através dos royalties de petróleo, a criação de empregos e oportunidades, principalmente no Norte do estado.

No onshore os dados do anuário reforçam que a Seacrest e seus R$ 2 bilhões de investimentos previstos até 2026, aumenta a produção em terra de forma progressiva e constante. Outra é a Imetame com suas perfurações a pleno vapor no Norte Capixaba, podendo chegar a 2.500 barris dia, incrementando as projeções da Seacrest.

“É um momento para se comemorar. Ainda teremos a revitalização de Albacora, com a perfuração de 15 novos poços produtores e 10 poços injetores, interligados a nova FPSO Maria Quitéria que, para os atentos às falas da gerente geral da Petrobras, Eduarda Lacerda, já foi batizado e, em breve, deverá navegar para águas capixabas. Esses investimentos refletem as estimativas de produção previstas pela nossa principal operadora em terras capixabas, que devem ultrapassar os 300 mil barris/dia em 2026. Vivemos um momento de boas notícias para o setor”, comemora, Rafaele Cé.