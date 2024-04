Qualificação profissional gratuita em unidade prisional LGBTQIA+ no ES

A Penitenciária de Segurança Média 2 (PSME2), exclusiva e de referência à população LGBTQIA+, passou a ofertar para 20 internas e internos o curso de “Artesão em Bordado à Mão”. A capacitação é resultado da parceria entre a Secretaria da Justiça (Sejus) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Espírito Santo (Senac-ES).

Com início no mês de março e carga horária de 160 horas, a qualificação tem foco no conhecimento prático e ensina a criar peças bordadas à mão, bem como a confecção delas. O diretor da unidade prisional, Gabriel Fitaroni Neves da Cunha, explica que a capacitação atende à necessidade específica do público custodiado na penitenciária.



“Temos outros projetos ligados ao artesanato e à costura, como a confecção de amigurumis, bolsas, caminhas e cobertores pets. O curso oferecido pelo Senac vem aperfeiçoar as técnicas utilizadas e agregar valor no trabalho desenvolvido nos projetos da unidade prisional. O curso está sendo bem aproveitado pelas internas e internos, com a garantia da qualidade ofertada pelo Senac-ES. É uma oportunidade que qualifica e prepara as internas e internos para o mercado de trabalho, promovendo a reinserção social”, disse.



Contudo, para o Gerente de Desenvolvimento Educacional e Social do Senac-ES, Romulo Gomes, a oferta do curso para à população LGBTQIA, oferece mais que simplesmente uma habilidade manual. Mas, uma oportunidade valiosa de empoderamento e reinserção social. “O bordado não apenas desenvolve habilidades técnicas, mas também promove a expressão criativa e a construção de uma nova perspectiva de futuro para esses indivíduos. Por meio do artesanato, estamos abrindo portas para que cada participante explore seu potencial empreendedor, construindo uma trajetória de independência financeira e realização”, afirmou.

Outras oportunidades

Atualmente, o Senac-ES também aplica no sistema prisional os cursos de Padeiro. Realizado no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL); Fotógrafo, na Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1); e Cabeleireiro, no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC). Por ano, são 120 vagas para egressos e 140 para internos, pelo período de cinco anos, totalizando 1.300 pessoas atendidas pela parceria com a Secretaria da Justiça (Sejus).