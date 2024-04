Espírito Santo é o 5° Estado que menos fecha empresas no País

Quinto Estado com menor índice de encerramento de empresas no Brasil, com uma taxa de apenas 10,7%, o Espírito Santo tem papel de destaque no cenário nacional, segundo dados da Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2021. Além disso, o Estado capixaba apresenta a quarta maior taxa de sobrevivência empresarial do País, ficando atrás apenas da região Sul.

Para sustentar e fortalecer esse contexto favorável, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) desempenha um papel fundamental ao oferecer soluções financeiras. Direcionadas à modernização e à inovação de equipamentos e processos das empresas. As linhas de financiamento não apenas permitem que os negócios se adaptem às demandas do mercado. Mas, também fomentem a competitividade e impulsionem o desenvolvimento econômico sustentável do Estado.

“Em um ambiente empresarial cada vez mais dinâmico e competitivo, a sobrevivência e o crescimento das empresas capixabas estão intrinsecamente ligados à capacidade de se adaptarem e inovarem. O Bandes, como parceiro estratégico, desempenha um papel crucial ao oferecer recursos financeiros que capacitam os negócios nesse sentido. Assim, o banco contribui significativamente para a promoção de uma economia resiliente e próspera no Estado”, destaca o diretor-presidente do banco capixaba, Marcelo Barbosa Saintive.

O crédito certo

O banco oferece linhas de crédito que possibilitam projetos essenciais para impulsionar a reforma, a troca de equipamentos, a relocalização ou a mudança de processos nas empresas. Com o crédito da linha para materiais industrializados, por exemplo, é possível financiar a compra de matéria-prima para empresas de todos os portes. O financiamento, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pode, inclusive, reembolsar gastos relativos aos últimos 12 meses.

Outra possibilidade de investimento são as linhas para máquinas e equipamentos e baixo carbono. Também com repasses do banco nacional, e que permitem a compra de equipamentos para aumentar a capacidade produtiva ou até mesmo investir em eficiência energética. Para assim, reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Também é possível apoiar a ampliação de espaços, a relocalização, o desenvolvimento tecnológico, os projetos de inovação e a digitalização de processos por meio dessas linhas.

Empresas capixabas

Além disso, as empresas capixabas podem contar ainda com mais produtos acessíveis: as linhas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que permitem a inclusão de novos equipamentos, produtos e serviços ideais para a realidade de uma indústria 4.0, assim como o aprimoramento de processos produtivos. Todas essas linhas são disponibilizadas às empresas capixabas pelo Bandes.

O gerente de Negócios do Bandes, Ricardo Teixeira, afirma que investir em modernização e inovação é fundamental para a sobrevivência e o crescimento das empresas em qualquer lugar do mundo. “As empresas que investem nesses aspectos têm a capacidade de se destacar em meio aos concorrentes, atender às demandas do mercado de forma mais eficiente e oferecer produtos e serviços de mais qualidade aos seus clientes”, salienta.

Aliás, Teixeira destaca também a importância de uma instituição experiente e com produtos adequados às necessidades de cada empresa. “No Espírito Santo, os negócios podem contar com o Bandes para identificar as melhores opções de financiamento e traçar estratégias para crescer de maneira sustentável. O banco tem um amplo portfólio de soluções financeiras, por isso está preparado para atender às mais variadas demandas do segmento empresarial”, acrescenta.

Sobre as possibilidades de investimento e as melhores soluções para os negócios, o Bandes conta com uma equipe Comercial acessível.