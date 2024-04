Reconstrução: governo inicia entrega de cartões com benefício no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta segunda-feira (22), o início da entrega do Cartão Reconstrução para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas que caíram no Sul do Estado no dia 23 de março deste ano.

De acordo com o chefe do Poder Executivo estadual, serão aplicados cerca de R$ 60 milhões. No total, 17 mil cartões devem ser entregues, de forma gradativa, a todos os 13 municípios que foram impactados pelo temporal.

Confira detalhes da fala do governador do Espírito Santo: