Requalificação: rotatória começa a ser construída em avenida de Cachoeiro

A partir desta segunda-feira (29), o projeto de requalificação viária da avenida Francisco Lacerda de Aguiar entrará em uma nova etapa, com a construção de uma rotatória próxima à Viação Itapemirim.

Com sistema de fluxo contínuo, a rotatória substituirá o atual retorno no local, que terá seu conjunto semafórico removido. A iniciativa prevê melhorar o fluxo no trecho, utilizado como principal acesso à sede do município.

Os serviços, que seguirão ao longo do mês de maio, serão conduzidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), entre as 7h às 17 horas. Nesta primeira etapa, serão realizados a remoção do canteiro existente e ajustes iniciais na área onde será construída a rotatória.

Embora não esteja prevista a interdição total da via, a orientação, aos condutores, é a de trafegar com cautela, em virtude do deslocamento de trabalhadores e maquinário no local das obras.

Rotatória na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar foi aprovada pela população

O projeto de requalificação viária da avenida Lacerda de Aguiar, que também inclui intervenções na avenida Aristides Campos, foi elaborado por técnicos em mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Obras (Semo) e apresentado à população em audiência pública no último mês de julho.

As mudanças incluem um conjunto de intervenções que visam reduzir pontos de retenções que geram transtornos e acidentes de trânsito.