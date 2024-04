Resultado da Mega-Sena: apostas do Sul do ES faturam parte do prêmio

O resultado da Mega-Sena, concurso 2718, sorteado neste sábado (27), foi favorável para, pelo menos, duas apostas do Sul do Espírito Santo.

Duas apostas ganhadoras com quatro acertos foram registradas nos municípios de Piúma e Presidente Kennedy, ambas fizeram apostas simples, com apenas uma cota, e vão embolsar R$1.529,87 cada.

As postas que fizeram o resultado da Mega-Sena ser favorável para o Sul do Espírito Santo foram feitas nas loterias GOL LOTERIA, em Piúma, e LOTERIA PRESIDENTE DA SORTE, em Kennedy.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal e a estimativa de prêmio do próximo concurso, nesta terça-feira (30), é de R$ 6.500.000,00.

Os demais resultados do sorteio do concurso 2718 pode ser conferidos por meio do site das Loterias Caixa.