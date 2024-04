Retomada econômica em Mimoso: dona de academia assina primeiro contrato

Foi assinado, nesta quarta-feira (17), o primeiro contrato do crédito emergencial oferecido pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) a empresários e microempreendedores que tiveram prejuízos por conta do temporal, em março deste ano, na região Sul do Espírito Santo.

Quem aproveitou a oportunidade para retomar o seu negócio foi a empreendedora Roberta Mota, proprietária de uma academia de pilates, que ficou completamente destruída após as fortes no município de Mimoso do Sul.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Ricardo Ferraço (MDB) visitou o ponto de atendimento do banco na cidade e pode presenciar o momento em que se oficializou a aquisição do crédito.

“Estou aqui no Banestes e nós estamos vendo aqui assinar o primeiro contrato de apoio a um empreendedor, no caso a Roberta, ela tem uma academia de ginástica e a academia foi completamente danificada. Como a Roberta, nós temos muitos empreendedores que vão receber apoio, mas Roberta é o primeiro contrato que estamos assinando aqui, R$ 21 mil para que ela possa retomar sua atividade, sem juros, com carência, com prazo longo”, ressaltou o vice-governador.

Crédito emergencial Banestes

Após as fortes chuvas que caíram no Sul do Estado em março deste ano, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou um pacote de ações de ofertas de crédito e repactuação de dívidas, com o objetivo de atender a população dos 13 municípios afetados pelo temporal.

Entre as ações de crédito disponíveis está a contratação de Microcrédito Emergencial, dentro do Programa Nossocrédito, no valor máximo de até R$ 21 mil, com taxa zero, equalizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo. O Microcrédito poderá ser parcelado em até 36 meses, incluindo até 12 meses de carência, totalizando prazo total de 48 meses. Além disso, não será cobrada a Taxa de Abertura de Crédito (TAC). A linha atende tanto empreendedores Pessoa Física (PF) quanto Pessoa Jurídica (PJ).



Para os munícipes que já têm operações de microcrédito efetivadas com o banco, serão ofertadas condições de prazo de carência de até 12 meses e também de renegociação de dívidas para parcelas em atraso.



Outra opção para empreendedores afetados é a linha de Capital de Giro Emergencial no limite de até R$ 100 mil, com as taxa de CDI + 0,25%, número máximo de parcelas igual a 96 e carência máxima de 12 meses, sendo 108 meses de prazo máximo. Operações de Capital de Giro que já estejam em andamento com o Banestes poderão receber novo prazo de carência e de renegociação de dívidas para parcelas em atraso.



O Crédito Consignado também será oferecido com características especiais para os cidadãos dos 13 municípios afetados. Funcionários públicos estaduais e municipais efetivos afetados pelas chuvas poderão contratar o crédito com taxa de 0,95% ao mês, em até 144 parcelas, com 06 meses de carência. Sendo que tais condições estão sujeitas às regras específicas de cada convênio.



O Banestes oferece ainda uma linha especial de Financiamento de Bens Emergencial para Pessoa Física, destinada a financiamento de mobiliários e de eletrodomésticos, no valor máximo de até R$ 21 mil, taxa de 0,95% ao mês, parcelamento em até 60 meses, com 12 meses de carência. A linha de crédito não está apta para financiamento de reformas ou de prestação de serviço.