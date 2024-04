Setor de petróleo e gás cresce 23% no Espírito Santo

Dados do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) dão conta de que o setor de Petróleo e Gás cresceu 23,1% no estado em 2023. Foi R$ 1,3 bilhão arrecadado em royalties só no último ano.

Para falar sobre licenciamento e financiamento para o setor, a Comissão Especial do Petróleo, Gás e Energia da Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira (2) uma reunião extraordinária na abertura da Feira Vitória Petroshow 2024.

O evento realizado no Centro de Convenções de Vitória atraiu empresários do setor e contou com a apresentação do presidente do Bandes, Marcelo Saintive, que falou sobre as linhas de crédito disponíveis para atrair investidores. Também participou da reunião o diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Alaimar Fiuza. O gestor explicou que o foco da instituição está no desenvolvimento sustentável.

“Um desafio de qualquer órgão ambiental, e esse é o principal desafio do Iema, colocado pelo governador Renato Casagrande (PSB). É a gente ter como missão, ser um agente de desenvolvimento sustentável. Quando a gente faz esse olhar de agente de desenvolvimento sustentável, a gente tem que olhar certamente com cuidado ambiental, obrigatoriamente, para mitigar os riscos”, explicou Fiuza.

“Mas a gente também tem uma preocupação com o que é gerado de riqueza. (…) Qualquer bom empreendimento só é bom se ele for sustentável, se ele for bom ambientalmente, controlado, adequado, mas também se ele gerar riqueza e se gerar valor para a sociedade”, complementou.

“Essa é uma diretiva que temos no Iema. (…) Estamos sensíveis para o diálogo, para discussões e para as argumentações do setor produtivo. A gente precisa ser mais efetivo também no controle, para que a gente entregue para a sociedade, de fato, um desenvolvimento sustentável, que seja bom para a nossa geração, mas também para o futuro”, finalizou o gestor.

O presidente do colegiado, deputado Alexandre Xambinho (Podemos) foi o responsável por conduzir os trabalhos. “Tiramos a comissão de dentro da Assembleia para dentro da Vitória Petroshow. Essa é uma feira que tem tudo para ser um sucesso. A gente tem a expectativa de ter mais de R$ 150 milhões em investimentos aqui, de negócios realizados durante o evento. E nós trouxemos a comissão para dentro da feira, para que a gente possa atender as demandas do setor”, afirmou o parlamentar.

“É um setor pujante, um setor que tem uma parcela significativa dentro da receita do Estado, que gera muito emprego. Nós temos mais de 12 mil empregados diretos no setor de petróleo e gás hoje no estado do Espírito Santo. É uma parcela importante da economia capixaba, e que nós estamos fomentando, crescendo e desenvolvendo dentro do Estado”, concluiu Xambinho.