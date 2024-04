Reconstrução: Mimoso recebe apoio para elaboração de projetos

A Comissão de Infraestrutura (Coinfra) da Assembleia Legislativa visitou, na segunda-feira (1º), o município de Mimoso do Sul para avaliar os estragos causados pelas chuvas recentes e ajudar na elaboração de laudos e projetos técnicos visando à reconstrução da cidade e à reestruturação da Secretaria Municipal de Obras. Como uma das localidades mais afetadas, a cidade enfrenta desafios estruturais significativos.

A comissão, juntamente com Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea/ES) e a Associação Brasileira de Engenheiros Civis (Abenc/ES), percorreu as ruas da cidade para avaliar a situação de prédios públicos, como a unidade básica de saúde. Além disso, a equipe também inspecionou encostas, pontes e imóveis que necessitam de reconstrução.

“Nós estamos aqui levando o auxílio da comissão e dessas duas entidades para a reconstrução de Mimoso do Sul, que perdeu tudo durante as chuvas. Nosso papel, além de fiscalizar, é levar ajuda técnica e informações para levantar as cidades prejudicadas”, explicou o deputado Alexandre Xambinho (Podemos), presidente da Coinfra.

Para auxiliar no processo de recuperação dos municípios atingidos, a Assembleia Legislativa destinou R$ 17 milhões para o Fundo Estadual da Defesa Civil. De acordo com o deputado Xambinho, a liberação desses recursos está condicionada à apresentação de laudos técnicos e projetos adequados para cada situação a fim de garantir a utilização eficaz dos recursos disponíveis.