Sicredi vai inaugurar mais cinco agências no Sul do ES em 2024

Com mais de 120 anos de atuação, o sistema Sicredi União conta com mais de 7 milhões de associados e 3 mil agências no Brasil. No Espírito Santo, a cooperativa de crédito possui mais de 30 agências, 12 delas no Sul do Estado.

No entanto, até o fim de 2024, a instituição vai abrir mais 5 agências na região Sul, totalizando 17. Para os próximos três anos, o Sicredi pretende ter agência em todas as cidades do Espírito Santo.

Leia também: Chuva: Crea estuda riscos geológicos e como prevenir desastres no Sul do ES

De acordo com o gerente Regional de Desenvolvimento, César Augusto Butzen, o sistema Sicredi está em expansão no país todo. “O Sicredi União nasceu em 1902, na região próxima à Gramado, Canela, no Rio Grande do Sul. De lá, várias cooperativas foram sendo fundadas. Há alguns anos, o sistema está em expansão de forma organizada”, explica.

“Nossa cooperativa escolheu estar aqui nas 22 cidades do Espírito Santo. A cooperativa Sicredi União é uma das maiores do sistema e teve a oportunidade de escolher aonde fazer a expansão, frente à várias regiões disponíveis. O Sul do Espírito Santo tem similaridade com a nossa região de atuação no Rio Grande do Sul: aqui existem pessoas. Onde existem pessoas é possível o crescimento e desenvolvimento da região”, pontua.

César Augusto reforça que muito melhor do que entender da região dentro de uma sala é “botar o pé no barro”. “Precisamos entender in loco, de fato o que as pessoas precisam. Durante uma pesquisa na região, as pessoas nos pediam esse olhar humanizado para o negócio. Temos certeza absoluta que fizemos a coisa certa em estar aqui no Sul do Estado”, continua.

Além disso, a cooperativa investe em linhas de crédito exclusivas para o produtor rural. Segundo o assessor Joel Everton Waldow, o Sicredi é o maior repassador do Bandes de linhas de crédito do agro. “Isso acaba nos dando um fortalecimento e um conhecimento muito grande”, conclui.

Assista a entrevista completa!