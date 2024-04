Startups no ES: rodada de aceleração terá investimentos de até R$ 800 mil

O Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Funses 1, com recursos do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo e gerido pela TM3 Capital, anuncia a abertura das inscrições para o 6º programa de aceleração digital de startups.

Com possibilidade de investimentos pelo Funses1, que vão de R$ 300 mil a R$ 800 mil, o programa é uma oportunidade de capacitação para impulsionar os negócios. As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial do Funses1 até o dia 24 de abril.

LEIA TAMBÉM: Combustíveis: qual posto tem a gasolina mais barata em Cachoeiro?

O programa terá dois meses de duração e contará com o apoio da rede de mentores ACE Ventures, composta por especialistas em áreas diversas, como contábil, produto, gestão, marketing & vendas, jurídico e fundraising, além de conexões com corporações parceiras. O programa de aceleração digital já trabalhou com mais de 70 empreendedores do Espírito Santo e novamente estará aberto para startups de todo o território do Estado.



Para a gerente de Participações e Investimentos do Bandes, Ivone Pontes, a aceleração promovida pelo Funses 1 é uma oportunidade para as startups reformularem as suas estratégias, obtendo aumento das bases de clientes e de receitas.



“O programa funciona como um investimento no futuro dos capixabas, ajudando novos negócios a crescerem no mercado. É um recurso destinado ao desenvolvimento da economia capixaba, que permite a atração de novos negócios, e a geração de emprego e renda para a população”, destacou Ivone Pontes.



Criado em 2019, com base nos recursos oriundos da exploração de petróleo, o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo permite, a partir do investimento de receitas provenientes da indústria do petróleo e do gás natural, buscar a atração de novos negócios, gerando emprego e renda para a população do Estado do Espírito Santo.



Em 2021, o Governo capixaba canalizou recursos para o Bandes, que foi responsável por criar o edital de criação do Fundo de Investimento em Participações (FIP), se consolidando como uma iniciativa de grande importância estratégica para o novo ciclo econômico local, com potencial para impactar o rumo da economia.



Sobre a TM3 Capital

Fundada em 2011 pelo empreendedor Marcel Malczewski, a TM3 Capital e´ uma gestora brasileira de venture capital que traz mentalidade e espírito empreendedor no seu DNA. Com mais de meio bilhão de reais sob gestão atualmente, a TM3 Capital ja´ estruturou cinco veículos de investimento e realizou mais de 60 investimentos em startups, tendo ampla expertise e cases de sucesso com investimentos em empresas tanto de software quanto de hardware. A TM3 ja´ co-investiu ou vendeu empresas para grandes corporações, tais como Santander, Movile, Microsoft, Trybe, Linx, Stone, Whirlpool, Sonda, Trimble e Ambev.



Sobre a ACE Ventures

A ACE Ventures é uma investidora early stage. Atua primariamente como Venture Capital, investindo em startups early stage, e como Venture Builder, co-fundando negócios com os empreendedores.



Fundada em 2012 pelos empreendedores seriais Pedro Waengertner e Mike Ajnsztajn, a ACE Ventures já realizou aportes em 150 startups, concluindo o exit de 27 dessas empresas — olhando da perspectiva dos fundadores, seria o momento em que conseguiram vender suas ações, ou parte delas, reduzindo assim sua participação na empresa —, como Decorati e Love Mondays, vendidas em 2019 para a Loft e Glassdoor respectivamente, além da Melhor Envio que foi adquirida pela Locaweb no fim de 2020.



No seu track record, estão mil startups conectadas com grandes empresas. A holding conta também com verticais de consultoria de inovação (ACE Cortex), educação (Future Dojo), finanças (Zebra Câmbio) e, em 2023, lançou dois novos negócios, como sua boutique de M&A (ACE Advisors) e a gestora para transações via corporate venture capital (ACE Outlier Capital).