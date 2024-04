Surf: delegação capixaba disputa 1ª etapa do Circuito Brasileiro de base

A delegação capixaba de surf de base, composta por nove atletas, embarcou nesta segunda-feira (15), rumo à Recife, em Pernambuco, para disputar a 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Surf. O torneio tem início nesta quinta-feira (18) e segue até domingo (21).

Entre os integrantes da equipe capixaba de surf, Alice Simonassi, Ana Gabriela Pessoti, Eric Grattz, Gabriel Lucas Américo, Kauai Côgo e os staffs Alexandre Almeida e Francelino José Henriques viajam com passagens aéreas concedidas pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

As provas acontecerão na praia do Borete, em Porto de Galinhas. A equipe busca os títulos individuais nas categorias sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18. Tanto no naipe masculino quanto no feminino, além do cobiçado título por equipe.

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa do Governo do Estado que custeia passagens de avião. Com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.