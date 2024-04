Tilápia do Caparaó: parceria garante alimentação proteica para estudantes

Uma parceria entre cooperativas e prefeituras da região do Caparaó tem colaborado para a oferta de alimentação mais saudável na rede pública de ensino do Espírito Santo.

Conforme explica o vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB), a iniciativa garante não só alimento de qualidade para os estudantes, mas também o desenvolvimento econômico da região.

“Porque as prefeituras estão oferecendo essa tilápia na merenda escolar. Então, você gera uma atividade circular: o produtor produz, a cooperativa processa e vende para a prefeitura, que distribui na nossa rede de ensino público municipal, para que as nossas crianças tenham acesso a um alimento com elevada qualidade proteica, que é o caso da tilápia”, destaca.

Governo do Estado tem importante participação nesse processo, através do incentivo às cooperativas por meio de programas de investimentos como o Desenvolvimento ES e ações junto a administração municipal, como, por exemplo, em Muniz Freire.

“Em parceria com cooperativas, a prefeitura municipal, o prefeito Dito, colocou de pé a processadora que faz o filetamento de tilápia. Nós já estamos produzindo tilápia ali, em quase dez municípios. Essa tilápia ela é importante porque ela é produzida nas propriedades. Você dar a condição, sobretudo, aos proprietários de base familiar, de eles diversificarem a sua atividade econômica. E essa processadora já está, por dia, processando até 300kg de tilápia em toda a região”, afirma o vice-governador.