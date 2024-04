Trabalhar à noite aumenta o risco de engordar e ter diabetes

Obesidade e diabetes são doenças que podem ser adquiridas por trabalhadores noturnos. Durante o Congresso Brasileiro de Obesidade, especialistas mostraram a relação entre o ritmo circadiano e o metabolismo, e como as alterações desse ritmo podem ser um fator de risco para o ganho de peso. Dentre as várias causas de perturbação do ritmo circadiano, trabalhar à noite chamou atenção como um ponto crítico.

Leia também: Cinco dicas práticas de como cuidar da pele após os 50 anos

“Estima-se que entre 20% e 25% da população mundial trabalhe à noite. Pesquisas indicam que bastam 50 dias de trabalho noturno por ano, durante mais de duas horas entre 22h e 5h. Para que uma pessoa seja considerada parte desse grupo de risco”, explicou a endocrinologista Gisele Lorenzoni.

Segundo as informações do congresso, estudos epidemiológicos têm demonstrado que os trabalhadores noturnos apresentam um risco aumentado de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Assim, em pelo menos 20% em comparação com aqueles que trabalham durante o dia.

Estudos

“Alguns estudos estão começando a explorar estratégias para diminuir os riscos associados ao trabalho noturno. Entre elas, destacam-se evitar o consumo excessivo de calorias durante o período noturno de trabalho, concentrando a ingestão de calorias principalmente até o início da tarde. Nos dias de folga, deve-se respeitar o padrão circadiano normal, em vez do padrão imposto pelo trabalho noturno. Além disso, manter uma média de oito horas de sono por dia e estabelecer horários regulares para a prática de exercícios físicos também são recomendações importantes”, informou a médica Gisele Lorenzoni.

Embora as soluções para mitigar os efeitos negativos do trabalho noturno na saúde ainda estejam sendo pesquisadas, é essencial conscientizar os profissionais e empregadores sobre os riscos envolvidos. Contudo, a implementação de medidas de apoio, como programas de orientação nutricional e suporte ao sono. Isso pode ser um passo importante para preservar a saúde dos trabalhadores noturnos.