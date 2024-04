Tragédia: grave acidente deixa mortos e feridos na BR-101

Um grave acidente, envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio, na BR-101, deixou três pessoas mortas e duas gravemente feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26), na região do Prado, no Sul da Bahia.

Os três mortos estavam no carro de passeio. Já as duas vítimas feridas, estavam na caminhonete. Elas foram socorridas, em estado grave, para um hospital em Itamaraju. Uma terceira pessoa também teve ferimentos leves, mas passa bem.

Segundo a PRF, ainda não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do acidente. A pista chegou a ser interditada por cerca de duas horas, mas foi liberada após os veículos terem sido retirados da rodovia.