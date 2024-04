PRF é acionada para atender ocorrência inusitada na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender uma ocorrência inusitada na BR-101, no Espírito Santo.

A equipe resgatou, na madrugada deste sábado (27), em Viana, uma criança de 2 anos que estava no colo da sua mãe, totalmente desorientada e sem condições de garantir a segurança do filho.

Os policiais foram acionados para verificar risco de atropelamento de uma transeunte, aparentemente embriagada, que caminhava às margens da BR 101, próximo ao km 302 (Posto Canaã).

Chegando ao local, a equipe encontrou uma mulher e uma criança de 2 anos, dentro de um bar, às margens da rodovia. A mãe da criança estava totalmente desorientada, cambaleante, sendo notório que não possuía condições de garantir a segurança do seu filho.

A criança estava com fome, fralda suja de fezes e urina, em situação de vulnerabilidade. Diante das circunstâncias, foi acionada a ambulância da ECO 101, que encaminharam mãe e filho para o PA de Alto Lage para constatações de saúde de ambos. Foram ainda acionado o Conselho Tutelar e Assistência Social para as providencias necessárias quanto a integridade da criança.

